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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2022 г.Квартальная прибыль и выручка Lockheed Martin у...
25.01.2022 16:12

Квартальная прибыль и выручка Lockheed Martin увеличились

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил, что по итогам IV квартала текущего года прибыль увеличилась до 2.05 млрд долл или 7.47 долл на акцию в сравнении с 1.79 млрд долл или 6.38 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась на 4.1% до 17.73 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 7.16 долл на акцию и доход в размере 17.66 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1%.

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