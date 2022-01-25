Квартальная прибыль и выручка Lockheed Martin увеличились

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил, что по итогам IV квартала текущего года прибыль увеличилась до 2.05 млрд долл или 7.47 долл на акцию в сравнении с 1.79 млрд долл или 6.38 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась на 4.1% до 17.73 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 7.16 долл на акцию и доход в размере 17.66 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1%.