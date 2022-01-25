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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2022 г.Квартальная выручка компании Xerox упала
25.01.2022 16:46

Квартальная выручка компании Xerox упала

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Мировой лидер в области технологий печати и управления документами Xerox сообщил об убытках в IV квартале 2021 года в размере 675 млн долл или 3.97 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 77 млн долл или 0.36 долл на одну акцию за аналогичный период годом ранее.

Cкорректированная прибыль составила 0.34 долл на акцию.

Выручка Xerox сократилась на 7.9% до 1.78 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 0.3 долл и доход компании на уровне 1.82 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Xerox подешевели на 2%.

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