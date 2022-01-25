Выручка компании 3M увеличилась

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам IV квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М упала до 1.34 млрд долл или 2.31 долл на акцию в сравнении с 1.41 млрд долл или 2.41 долл на акцию годом ранее.

Выручка увеличилась 0.3% до 8.6 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2.02 долл на акцию и выручку 8.61 млрд долл.

14 февраля компания представит прогноз на 2022 год.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1.2%.