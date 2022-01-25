Прибыль Johnson & Johnson увеличилась, но оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 4.736 млрд долл или 1.77 долл на акцию в сравнении с 1.738 млрд долл или 0.65 долл на акцию за аналогичный период годом ранееё.

Скорректированная прибыль составила 2.13 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 10.4% до 24.804 млрд долл по сравнению с 22.475 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.12 долл на акцию и выручку в размере 25.284 млрд долл.

Компания прогнозирует на 2022 год выручку в диапазоне от 98.9 до 100.4 млрд долл и скорректированную прибыль на акцию в диапазоне 10.4 – 10.6 долл по сравнению с прогнозом аналитиков 98 млрд долл и 10.6 долл соответственно.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подешевели на 1.3%.