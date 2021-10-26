Компания General Electric сообщила о росте прибыли

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленно-финансовый концерн General Electric сообщил по результатам за III квартал о росте прибыли до 1.08 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 1.09 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 0.57 долл за акцию.

Выручка компании упала на 0.5% до 18.43 млрд долл против 18.53 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.43 долл на акцию и доходы в размере 19.29 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции GE подорожали на 1%.