Индекс потребительского доверия в США в октябре умеренно вырос

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 113.8 пункта против 109.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 108.4 в сравнении с первоначально объявленным сентябрьским значением 109.3.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре вырос до 147.4 против 144.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий составил 91.3 против 86.7 в сентябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.