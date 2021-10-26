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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2021 г.Продажи новых домов в США в сентябре выросли на...
вчера 17:31

Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 14% (расширенное сообщение)

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре выросли на 14.0% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. домов в годовом исчислении.

В августе продажи новых домов составили 702 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 740 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 755 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2020 года продажи новых домов сократились на 17.6%.

В целом, в прошлом месяце было продано 65 тыс. новых домов против 57 тыс. в августе и 63 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (15 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (15 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 12 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 408.8 тыс. долл против 401.5 тыс. в августе и 399.7 тыс. в июле. В сентябре 2020 года медианная цена проданного дома составляла 344.4 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 451.7 тыс. долл против 446.9 тыс. в августе и 456.1 тыс. в июле. В сентябре 2020 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 405.1 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 379 тыс. единиц против 379 тыс. в августе и 365 тыс. в июле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.7 месяца против 6.5 в августе и 6.2 в июле.

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