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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 октября

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за октябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за III квартал;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за сентябрь;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за октябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за сентябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.

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