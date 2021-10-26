Курс доллара 69.5526   Курс евро 80.7019  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2021 г.Квартальная выручка компании Xerox упала
вчера 17:10

Квартальная выручка компании Xerox упала

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Мировой лидер в области технологий печати и управления документами Xerox сообщил о росте прибыли в III квартале 2021 года до 90 млн долл или 0.48 долл на акцию в сравнении с 90 млн долл или 0.41 долл на одну акцию годом ранее.

Cкорректированная прибыль составила 0.48 долл на акцию.

Выручка Xerox сократилась до 1.76 млрд долл с 1.77 млро долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 0.43 долл и доход компании на уровне 1.81 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Xerox подешевели на 3.7%.

Другие новости

вчера
17:18
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в октябре вернулся в положительную область
вчера
17:17
S7 в конце декабря запустит рейсы из Улан-Удэ на Пхукет
вчера
17:16
Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 14%
вчера
17:12
Индекс потребительского доверия в США в октябре умеренно вырос
вчера
17:10
Квартальная выручка компании Xerox упала
вчера
17:02
Квартальная прибыль и выручка компании 3M увеличились
вчера
17:00
Володин: нужны поправки в проект о МРОТ по сокращению числа граждан с низкой зарплатой
вчера
16:38
Компания General Electric сообщила о росте прибыли
вчера
16:24
Производитель игрушек Hasbro сообщил о росте квартальной прибыли
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.