Квартальная выручка компании Xerox упала

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Мировой лидер в области технологий печати и управления документами Xerox сообщил о росте прибыли в III квартале 2021 года до 90 млн долл или 0.48 долл на акцию в сравнении с 90 млн долл или 0.41 долл на одну акцию годом ранее.

Cкорректированная прибыль составила 0.48 долл на акцию.

Выручка Xerox сократилась до 1.76 млрд долл с 1.77 млро долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 0.43 долл и доход компании на уровне 1.81 млрд долл.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Xerox подешевели на 3.7%.