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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2021 г.Производитель игрушек Hasbro сообщил о росте кв...
вчера 16:24

Производитель игрушек Hasbro сообщил о росте квартальной прибыли

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель игрушек Hasbro сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 253.2 млн долл или 1.83 долл на акцию в сравнении с 220.9 млн долл или 1.61 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию выросла до 1.96 долл с 1.88 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка Hasbro выросла на 10.9% до 1.97 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали выручку Hasbro в размере 1.97 млрд долл и прибыль на уровне 1.69 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Hasbro подорожали на 2.1%.

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