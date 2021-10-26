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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2021 г.Квартальная прибыль и выручка UPS увеличились и...
вчера 16:02

Квартальная прибыль и выручка UPS увеличились и превзошли ожидания аналитиков

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания по доставке грузов и почты United Parcel Service Inc. (UPS) сообщила о росте прибыли на 18.3% в III квартале до 2.33 млрд долл или 2.65 долл на акцию по сравнению со значением годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 2.71 долл.

Выручка UPS увеличилась на 9.2% до 23.2 млрд долл в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 2.55 долл на акцию и доходы в размере 22.6 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов акции UPS подорожали на 1.7%.

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