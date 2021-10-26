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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2021 г.Квартальная прибыль Lockheed Martin упала
вчера 15:46

Квартальная прибыль Lockheed Martin упала

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил, что по итогам III квартала текущего года прибыль сократилась до 614 млн долл или 2.21 долл на акцию в сравнении с 1.8 млрд долл или 6.25 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка сократилась до 16 млрд долл с 16.5 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 1.97 долл на акцию и доход в размере 17.1 млрд долл.

По результатам зв 2021 год компания ожидает прибыль в размере 27.17 долл на акцию по сравнению с прогнозом ранее 26.7 – 27 долл на акцию и выручку в размере 67 млрд долл по сравнению . предыдущим прогнозом в размере 67.3 – 68.7 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании упали на 4.9%.

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