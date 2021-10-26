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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2021 г.Рост индекса цен на жилую недвижимость в США S&...
вчера 16:06

Рост индекса цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в августе немного замедлился

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 19.7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 20.1% после его роста на 19.9% в июле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе повысился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 18.6% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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