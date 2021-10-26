FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос на 1% к июлю

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.4% в июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 1.5%.

По сравнению с августом 2020 года индекс вырос на 18.5%, тогда как в июле его годовой прирост составлял 19.2%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.