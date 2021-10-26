Квартальная прибыль и выручка компании 3M увеличились

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам III квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 1.434 млрд долл или 2.45 долл на акцию в сравнении с 577.8 млн долл годом ранее.

Выручка увеличилась до 8.942 млрд долл по сравнению с 8.350 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2.21 долл на акцию и выручку 8.655 млрд долл.

Компания ожидает, что годовая прибыль в текущем году окажется в диапазоне 9.7-9.9 долл на акцию, тогда как ранее ожидалось 8.7-10.1 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 2%.