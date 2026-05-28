mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2026 г.
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.8 млн баррелей

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 мая, сократились на 2.82 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.2 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.1 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 2.88 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.0 млн барр., запасы бензина сократились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн барр.

РОССИЯ ОСОЗНАЕТ, ЧТО ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ С ПАРТНЕРАМИ В СФЕРЕ ИИ МОЖЕТ ДАТЬ КОЛОССАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - ПУТИН
РАЗВИТИЕ ИИ ТРЕБУЕТ ОГРОМНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ, У РОССИИ ЗДЕСЬ ЕСТЬ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - ПУТИН
Тревожную кнопку о мошенниках нужно усилить подачей заявления на "Госуслугах" - депутат ГД
Цены на нефть замедлили рост после новостей вокруг переговоров США и Ирана
Продажи новых домов в США в апреле сократились на 6.2% (расширенное сообщение)
Продажи новых домов в США в апреле сократились на 6.2%
"Фармасинтез" объявила о планах провести IPO до 2032 г
Минфин РФ установил объем размещения 10-летних ОФЗ в размере 10 млрд юаней - источник
