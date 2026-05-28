Продажи новых домов в США в апреле сократились на 6.2% (расширенное сообщение)

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в апреле сократились на 6.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 622 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 663 тыс. в марте (пересмотрено с 682 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в апреле число проданных новых домов составит 661 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2025 года продажи новых домов уменьшились на 11.3%.

В целом, в апреле было продано 58 тыс. новых домов против 63 тыс. в марте и 56 тыс. в феврале. Наибольшим спросом покупателей в январе пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 18 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (13 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (9 тыс. домов). Кроме того, было продано 7 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 7 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 4 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 422.5 тыс. долларов против 391.1 тыс. в марте и 412.3 тыс. в феврале. В апреле 2025 года медианная цена проданного дома составляла 413.6 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 508.8 тыс. долларов против 505.2 тыс. в марте и 523.0 тыс. в феврале. В апреле 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 514.3 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец апреля составили 489 тыс. единиц против 481 тыс. в марте и 486 тыс. в феврале.

При зафиксированном в апреле уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 9.4 месяца против 8.7 в марте и 9.1 в феврале.