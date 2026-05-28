mfd.ru — Финансовые новости — 28 мая 2026 г.
Личные доходы американских потребителей в апреле не изменились, личные расходы выросли на 0.5%

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в марте (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в апреле снизились на 0.5% после сокращения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с -0.1%).

Личные расходы американских потребителей в апреле выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в марте (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в апреле на 0.5%.

Норма сбережений составила 2.6% против 3.6% месяцем ранее.

