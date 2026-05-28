28 мая 2026 г.
вчера 15:51

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 15 тыс.

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 мая, составило 215 тыс., увеличившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 211 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 210 тыс., пересмотрено с 209 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 209 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 мая, увеличилось на 15 тыс. и составило 1.786 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.771 млн, пересмотрен с 1.782 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.773 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 мая, сократилось на 22.1 тыс. и составило 1.697 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.808 млн.

