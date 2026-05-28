mfd.ru
вчера 15:44

Рост базовой инфляции в США в апреле составил 3.3% в годовом сравнении

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В марте базовая инфляция увеличилась на 0.3%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в апреле вырос на 3.3% против 3.2% в марте.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в апреле вырос на 3.8% в годовом сравнении против 3.5% в марте.

По сравнению с мартом головной индекс расходов на личное потребление в апреле вырос на 0.4% после повышения на 0.7% месяцем ранее.

