ВВП США в I квартале вырос на 1.6%

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным второго предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в I квартале 2026 года вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП в январе-марте на 2.0%.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В IV квартале 2025 года ВВП США расширился на 0.5%. По итогам 2025 года реальный ВВП США вырос на 2.1%.

Согласно мартовскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.4%.