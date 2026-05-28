Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 7.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 4.0%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.3% (пересмотрено с +0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5% после его роста на 1.1% в марте (пересмотрен с +0.9%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 3.9% в марте (пересмотрено с +3.3%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.4%.