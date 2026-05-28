Курс доллара 71.3715   Курс евро 83.6892  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2026 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 7.9%

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 7.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 4.0%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.3% (пересмотрено с +0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5% после его роста на 1.1% в марте (пересмотрен с +0.9%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 3.9% в марте (пересмотрено с +3.3%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.4%.

Другие новости

вчера
15:51
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 15 тыс.
вчера
15:48
Суд поддержал Роспатент в споре с Delivery Club из-за бренда
вчера
15:44
Рост базовой инфляции в США в апреле составил 3.3% в годовом сравнении
вчера
15:42
Личные доходы американских потребителей в апреле не изменились, личные расходы выросли на 0.5%
вчера
15:38
Объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 7.9%
вчера
15:37
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в I квартале до 1,6% в пересчете на год с 2%
вчера
15:35
ВВП США в I квартале вырос на 1.6%
вчера
15:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 5 тыс.
вчера
15:29
Грузовые авиаперевозки в мире в апреле выросли на 4% - IATA
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.