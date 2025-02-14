Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в декабре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.3%.

По сравнению с январём 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 2.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 77.8% против 77.5% в декабре (пересмотрен с 77.6%). Годом ранее – в январе 2024 года показатель составлял 77.2%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.