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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2025 г.Объём промышленного производства в США в январе...
сегодня 17:17

Объём промышленного производства в США в январе вырос на 0.5%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в декабре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.3%.

По сравнению с январём 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 2.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 77.8% против 77.5% в декабре (пересмотрен с 77.6%). Годом ранее – в январе 2024 года показатель составлял 77.2%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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