Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре сократился на 0.2%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после увеличения на 0.1% в ноябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в ноябре (пересмотрено с +0.5%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.35 против 1.37 годом ранее.