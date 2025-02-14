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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2025 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 18:02

Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре сократился на 0.2%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после увеличения на 0.1% в ноябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в ноябре (пересмотрено с +0.5%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.35 против 1.37 годом ранее.

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