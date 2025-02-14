Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;
03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
07:30 мск Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
17:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
18:20 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.