Цены на импорт в США в январе выросли на 0.3%, цены на экспорт увеличились на 1.3%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в январе выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя в январе на 0.4%.

По сравнению с январём 2024 года цены на импорт повысились на 1.9%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 1.3% после повышения на 0.5% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с январём 2024 года цены на экспорт выросли на 2.7%.