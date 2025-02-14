Объём розничных продаж в США в январе снизился на 0.9%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе сократился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% после увеличения на 0.7% в декабре (пересмотрено с +0.4%).
По сравнению с январём 2024 года розничные продажи выросли на 4.2%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в январе сократился на 0.4% после повышения на 0.7% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4%).
Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в январе на 0.3%.
В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.7%.