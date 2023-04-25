Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.1% январе (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.1%.

По сравнению с февралём 2022 года индекс вырос на 4.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.