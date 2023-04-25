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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2023 г.Индекс потребительского доверия в США в апреле ...
вчера 17:11

Индекс потребительского доверия в США в апреле снизился

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 101.3 пункта против 104.0 месяцем ранее (пересмотрен со 104.2).

Аналитики прогнозировали апрельский показатель на уровне 104.1.

Индекс оценки текущей ситуации в апреле вырос до 151.1 против 148.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 68.1 против 73.0 в марте.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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