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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2023 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 17:04

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в феврале вырос на 0.4% в годовом сравнении

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 0.4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение показателя в годовом сравнении на 0.1% после его роста на 2.6% в январе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 0.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в феврале по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учётом сезонных колебаний и на 2.0% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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