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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2023 г.Продажи новых домов в США в марте выросли на 9....
вчера 17:25

Продажи новых домов в США в марте выросли на 9.6% (расширенное сообщение)

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в марте выросли на 9.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 683 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 623 тыс. в феврале (пересмотрено с 640 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в марте число проданных новых домов составит 633 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с мартом 2022 года продажи новых домов сократились на 3.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 66 тыс. новых домов против 57 тыс. в феврале и 57 тыс. в январе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (15 тыс. домов), от 750 тыс. (8 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. (7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 449.8 тыс. долл против 433.2 тыс. в феврале и 428.5 тыс. в январе. В марте 2022 года медианная цена проданного дома составляла 435.9 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 562.4 тыс. долл против 501.8 тыс. в феврале и 489.4 тыс. в январе. В марте 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 511.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 432 тыс. единиц против 434 тыс. в феврале и 438 тыс. в январе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.6 месяца против 8.4 в феврале и 8.1 в январе.

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