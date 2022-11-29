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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2022 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 17:05

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в сентябре вырос на 10.4% в годовом сравнении

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в сентябре снизился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 10.4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 10.5% после его роста на 13.1% в августе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в сентябре снизился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 9.7% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.8% с учётом сезонных колебаний и вырос на 10.6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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