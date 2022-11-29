Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 30 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, предварительно;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за октябрь;

03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за октябрь;

04:30 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за октябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;

10:45 мск ВВП Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за октябрь;

11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;

11:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

11:55 мск Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;

12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за октябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

16:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;

18:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;

18:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:30 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

22:00 мск Бежевая книга ФРС США;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.