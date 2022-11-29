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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2022 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос...
вчера 17:08

FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.1% к августу

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.7% в августе.

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 1.2%.

По сравнению с сентябрём 2020 года индекс вырос на 11.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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