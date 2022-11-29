Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 100.2 пункта против 102.2 месяцем ранее (пересмотрен со 102.5).

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 100.0.

Индекс оценки текущей ситуации в ноябре уменьшился до 137.4 против 138.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 75.4 против 78.1 в октябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.