Индексы PMI Франции в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в сентябре сократился до 47.8% против 50.6% в августе (пересмотрено с 49.0%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 49.8%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре увеличился до 53.0% против 51.2% месяцем ранее (пересмотрено с 51.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 50.5%.