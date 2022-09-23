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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2022 г.Индексы PMI Франции в сентябре изменились разно...
вчера 10:18

Индексы PMI Франции в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в сентябре сократился до 47.8% против 50.6% в августе (пересмотрено с 49.0%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 49.8%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре увеличился до 53.0% против 51.2% месяцем ранее (пересмотрено с 51.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 50.5%.

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