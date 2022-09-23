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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2022 г.Индексы PMI еврозоны в сентябре сократились
вчера 11:04

Индексы PMI еврозоны в сентябре сократились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в сентябре сократился до 48.5% против 49.6% в августе (пересмотрено с 49.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в сентябре сократился до 48.9% против 49.8% месяцем ранее (пересмотрено с 50.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 49.1%.

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