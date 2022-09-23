Индексы PMI еврозоны в сентябре сократились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в сентябре сократился до 48.5% против 49.6% в августе (пересмотрено с 49.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в сентябре сократился до 48.9% против 49.8% месяцем ранее (пересмотрено с 50.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 49.1%.