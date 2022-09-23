Индексы PMI в Великобритании в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в сентябре увеличился до 48.5 по сравнению с 47.3 в августе (пересмотрено с 46.0).

Аналитики прогнозировали рост показателя до 47.4.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в сентябре сократился до 49.2 по сравнению с 50.9 месяцем ранее (пересмотрено с 52.5).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 49.9.