Индексы PMI Германии сократились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в сентябре сократился до 48.3% против 49.1% в августе (пересмотрено с 49.8). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 48.3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 45.4% против 47.7% месяцем ранее (пересмотрено с 48.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 47.2%.