Квартальная прибыль Travelers выросла

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о росте прибыли в I квартале 2022 года до 1.018 млрд долл или до 4.15 долл на акцию против 733.0 млн долл или 2.87 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль оставила 4.22 долл на акцию.

Доходы выросли на 6% до 8.809 млрд долл с 8.313 млрд годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 3.61 долл на акцию и доходы в размере 8.029 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подорожали на 1.1%.