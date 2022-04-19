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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2022 г.Квартальная прибыль и выручка Lockheed Martin с...
вчера 16:40

Квартальная прибыль и выручка Lockheed Martin сократились

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил, что по итогам I квартала текущего года прибыль сократилась до 1.73 млрд долл или 6.44 долл на акцию в сравнении с 1.84 млрд долл или 6.56 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка сократилась на 8% до 14.96 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 6.11 долл на акцию и доход в размере 15.58 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2.9%.

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