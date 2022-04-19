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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2022 г.Прибыль Johnson & Johnson сократилась
вчера 16:25

Прибыль Johnson & Johnson сократилась

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 5.15 млрд долл или 1.93 долл на акцию в сравнении с 6.2 млрд долл или 2.32 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.67 долл на акцию по сравнению с 2.59 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 5% до 23.43 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.58 долл на акцию и выручку в размере 23.62 млрд долл.

Компания ухудшила свой прогноз на 2022 год по скорректированной прибыли до 10.15 – 10.35 долл по сравнению с 10.4 - 10.6 долл на акцию и выручке до 94.8 – 95.8 млрд долл с 95.9 – 96.9 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подешевели на 3.2%.

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