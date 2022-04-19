Выручка Halliburton не оправдала ожидания аналитиков

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о росте прибыли по результатам за I квартал текущего года до 263 млн долл или 0.29 долл на акцию по сравнению с 170.0 млн долл или 0.19 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.35 долл на акцию.

Доходы Halliburton увеличились на 24.1% до 4.28 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.34 долл на акцию и доходы в размере 2.37 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2%.