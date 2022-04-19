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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2022 г.Производитель игрушек Hasbro сообщил о снижении...
вчера 16:05

Производитель игрушек Hasbro сообщил о снижении квартальной прибыли

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель игрушек Hasbro сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 61.2 млн долл или 0.44 долл на акцию в сравнении с 116.2 млн долл или 0.84 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию выросла до 0.57 долл на акцию.

Выручка Hasbro выросла на 4% до 1.163 млрд долл по сравнению с 1.115 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали выручку Hasbro в размере 1.152 млрд долл и прибыль на уровне 0.62 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Hasbro подешевели на 2%.

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