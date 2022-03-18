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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2022 г."ВТБ" начал продажу золотых слитков клиентам
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"ВТБ" начал продажу золотых слитков клиентам
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" запускает продажу инвестиционных драгоценных слитков для состоятельных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Слитки золота высшей 999 пробы можно приобрести по индивидуальному заказу. "ВТБ" на три месяца обеспечит бесплатное хранение слитков золота. Минимальный объем для приобретения — 1 кг, максимальный — 26.6 кг.

"Клиенты смогут приобрести в "ВТБ" мерные слитки золота, произведенные российскими аффинажными заводами. Расплатиться за этот драгоценный металл можно как рублями, так и в иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом Российской Федерации 14 марта 2022 г. Стоимость формируется в день покупки на основе текущей рыночной котировки", - говорится в сообщении.

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