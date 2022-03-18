ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 20%, предупредив о масштабной структурной перестройке экономики

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20.0% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным РИА Новости, большинство аналитиков ожидало сохранение ставки без изменений.

В своем сопроводительном заявлении регулятор не дал никаких прогнозов о дальнейших шагах в отношении ставки, лишь сообщив, что решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации с ценами, состояния экономики, внутренних и внешних рисков, а также реакции на них финансовых рынков.

Банк России объяснил решение от 28 февраля 2022 года о повышении ставки с 9.5 до 20.0% "кардинально изменившимися внешними условиями", что вызвало необходимость поддержки финансовой стабильности и предотвращения неконтролируемого роста цен. По мнению ЦБ, российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции.

По оценке ЦБ, с начала марта инфляция "значимо ускорилась" на фоне всплеска потребительского спроса на отдельные группы товаров, роста инфляционных ожиданий и произошедшего с начала года ослабления рубля. Тем не менее, Банк России ожидает возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году на фоне адаптации бизнеса к изменившимся внешним условиям, в том числе перестройки производственных и логистических цепочек. Ранее предполагалось достичь целевого уровня инфляции к середине 2023 года.

Регулятор сообщил о существенном росте ставок по депозитам, что привело к притоку средств на срочные рублевые банковские вклады и стабилизировало спрос населения на наличность. Одновременно произошло значимое ужесточение условий банковского кредитования на фоне повышения кредитных ставок и роста требований банков к качеству заемщиков. Поэтому ЦБ РФ ожидает существенного ослабления кредитной активности в ближайшие месяцы. Вместе с тем масштабы снижения экономической активности, по мнению ЦБ, будут смягчены благодаря повышению доступности кредитных ресурсов для предприятий. Этому будут способствовать меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке, регуляторные послабления и правительственные программы льготного кредитования.

Банк России ожидает снижения ВВП в ближайшие кварталы из-за дестабилизации предложения, затруднений в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений. Резко возросшая неопределённость негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса. По мнению регулятора, предпринимаемые властями меры ограничат масштаб экономического спада, и дальнейшая траектория восстановления экономики будет во многом зависеть от степени и скорости её подстройки к новым условиям.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года. Время публикации пресс-релиза - 13:30 по московскому времени.