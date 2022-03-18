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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2022 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
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Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале сократились на 7.2% (расширенное сообщение)

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в феврале сократились на 7.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.02 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали февральские продажи на уровне 6.10 млн домов.

По сравнению с февралём 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 2.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 357.3 тыс. долл, повысившись на 15.0% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу февраля составили 870 тыс. доступных покупателям домов, увеличившись на 2.4% по сравнению с январём, но снизившись на 15.5% по сравнению с февралём 2021 года. В данный момент потребовалось бы 1.7 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 1.6 в январе (исторический минимум) и 2.0 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в феврале в среднем составил 18 дней против 19 в январе против 20 годом ранее. При этом 84% проданных в феврале 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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