Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за февраль;
02:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
02:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
07:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за январь;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за январь;
13:00 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за январь;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за январь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за январь;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за февраль;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;
21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.