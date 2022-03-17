Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.5%.

По сравнению с февралём 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 7.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 77.6% против 77.3% в январе (пересмотрено с 77.6%). Годом ранее - в феврале 2021 года показатель составлял 72.7%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.5%.