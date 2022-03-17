Курс доллара 104.8012   Курс евро 115.9311  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2022 г.Объём промышленного производства в США в феврал...
вчера 16:20

Объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.5%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.5%.

По сравнению с февралём 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 7.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в феврале составил 77.6% против 77.3% в январе (пересмотрено с 77.6%). Годом ранее - в феврале 2021 года показатель составлял 72.7%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.5%.

Другие новости

сегодня
12:03
Дефицит торгового баланса Италии в январе составил 5.05 млрд евро
сегодня
11:30
"ВТБ" начал продажу золотых слитков клиентам
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 марта
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 марта
вчера
16:20
Объём промышленного производства в США в феврале вырос на 0.5%
вчера
15:45
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.42 млн
вчера
15:41
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале уменьшилось на 1.9%
вчера
15:38
Число закладок новых домов в США в феврале выросло на 6.8%
вчера
15:36
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в марте вырос
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.