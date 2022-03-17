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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 марта

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за февраль;

02:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

02:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

07:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за январь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за январь;

13:00 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за январь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за январь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за январь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за февраль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;

21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.

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